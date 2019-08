Si torna a parlare di Federico Chiesa. Non solo per il campo, che lo ha visto ancora una volta protagonista, bensì per il mercato. Tuttosport di oggi riparte dalle sirene bianconere mai sopite per il figlio d’arte, con un accordo già in essere con il ragazzo che poi è stato letteralmente congelato dall’entrata in scena di Rocco Commisso, che ha blindato il suo gioiello. Le parole di Antognoni di ieri, con il Club Manager che ha parlato di ‘malumore’ del giovane esterno, non sono passate inosservate e secondo il quotidiano torinese sono un indizio che anche per la società viola sia difficile nascondere completamente il disappunto di chi pensava già di giocare con CR7. In più, si legge, c’è stato anche un caso fascia nella serata di ieri: in assenza del capitano Pezzella, i gradi sono andati a Badelj e non allo stesso Chiesa come in teoria previsto. Anche se il ragazzo in campo risponde segnando, secondo Tuttosport non è del tutto escluso un altro possibile assalto bianconero in coda alla sessione di mercato. Anche perché sul classe ’97 si è già mossa anche l’Inter per il futuro…