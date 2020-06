Chiesa, Cutrone e Vlahovic a caccia di gol e traguardi: gli obiettivi dei bomber

Le motivazioni dei singoli, alla Fiorentina, sono tantissime, nonostante una classifica che, raggiunta la salvezza, ha poche attrattive. Soprattutto gli attaccanti: Cutrone insegue un posto da titolare dopo la partita del 2 febbraio contro la Juventus e un gol in Serie A che manca da tantissimo tempo, complice anche l’esperienza all’estero. Vlahovic è riuscito finalmente a rivedere la propria famiglia dopo mesi di lockdown, e vuole rimanere il capocannoniere viola, aumentando l’attuale bottino di 6 reti più 2 in Coppa. Obiettivi? Doppia cifra, ritorno al gol in casa, che manca nel 2020, rinnovo di contratto. E poi Chiesa, che aspetta l’incontro col presidente Commisso e intanto è alle prese con la maledizione del numero 6, che sono i gol segnati nelle ultime due stagioni: bisogna andare oltre. In questa stagione sono proprio sei le reti del numero 25, che quindi vede il traguardo alla portata.