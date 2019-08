Chiesa: ancora rimandato l’incontro tra Enrico e la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport torna a scrivere di Federico Chiesa. Questa doveva essere la settimana del confronto tra Joe Barone, Daniele Pradè ed Enrico Chiesa. Ma il vertice non ci sarà. Non almeno nei prossimi giorni. Il motivo? I collaboratori di Rocco Commisso sono nel pieno del mercato. Ieri, ad esempio, sono stati più o meno ceduti tre giocatori: Hancko è destinato allo Sparta Praga in prestito; Baez giocherà ancora un anno in prestito al Cosenza mentre Schetino tornerà in Uruguay, a titolo definitivo.

Ma, tornando al capitolo Chiesa, la dirigenza viola non ritiene che questo sia il momento giusto per affrontare la questione. L’attaccante continua a vivere questa fase con assoluta professionalità ma senza grande entusiasmo. Pochi sorrisi, poca allegria. Un senso di tristezza che è avvertito anche dentro il gruppo dei giocatori. Insomma, meglio aspettare tempi migliori per proporre al giocatore e a babbo Enrico l’allungamento di contratto con stipendio raddoppiato e il ruolo di uomo immagine di questa Fiorentina americana. Oggi Daniele Pradè parlerà probabilmente con l’attaccante viola per ricordargli che è incedibile e per invitarlo a essere uno dei trascinatori della squadra.

****************

CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

CLICCA PER LEGGERE DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA

****************