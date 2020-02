35.000 euro di risparmio, Joe Barone assolto e multa più che dimezzata per la coppia Pradè-Antognoni: la Corte d’Appello ha ridimensionato i contorni del post partita di Juventus-Fiorentina e le accuse dell’arbitro Pasqua. Come scrive La Nazione, dopo la stangata del Giudice Sportivo l’assoluzione del dg viola è clamorosa. Uno scambio di persona o un abbaglio? Anche Antognoni beneficerà di uno sconto sostanziale: da 25.000 euro, sanzione ridotta a 10.000; e 50% in meno anche per Pradè. Il quotidiano si chiede per qualle motivo nel rapporto presentato al giudice sportivo fosse stata calcata la mano in modo così pesante, avendo la somma della stangata raggiunto i 55.000 euro. Dopo la battaglia intrapresa con i Cosmos, l’atteggiamento intrapreso da Commisso era da calcolare, così come le conseguenze di alcune scelte così ingombranti.