Centrocampo, la Fiorentina vuole stringere i tempi: nel mirino Duncan, Meitè e Berge

La Fiorentina prova a stringere i tempi per il centrocampista. Partiamo da Duncan: il Sassuolo ha fissato il prezzo a 20 milioni, i viola non vogliono arrivare a quella cifra, l’inserimento del Milan è concreto, ma se i rossoneri non dovessero affondare il colpo la Fiorentina tornerà a trattare. C’è poi Meitè: i rapporti con il Torino restano spigolosi, ma Mazzarri è ingolosito dalla possibilità di avere Badelj. Infine ritorna di attualità Berge: i viola hanno sempre mantenuto contatti con il Genk, che discute solo di una cessione a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.