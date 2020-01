Casting centrocampo: Pradè vuole affondare il colpo, occhio alla possibile sorpresa

Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport-Stadio, prosegue la rincorsa verso il centrocampista di spessore richiesto a gran voce da tifosi ed addetti ai lavori. Nel momento dell’infortunio di Castrovilli, è apparsa chiaramente la necessità di una mezzala completa capace di difendere ed attaccare. Il nome di Alfred Duncan è ormai noto, è lui il primo della lista. De Zerbi recentemente non lo ha inserito nei convocati, piace a Iachini e Pradè ma molto dipenderà dalle richieste economiche del Sassuolo. Resta aperta la strada anche per Francesco Cassata del Genoa e per Soualiho Meité del Torino. Non sono da escludere tuttavia sorprese dell’ultimo minuto con possibili outsider provenienti da campionati esteri.