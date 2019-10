Centro sportivo, dopo 93 anni la Fiorentina lascia Firenze. Un messaggio anche a Nardella

Sul Corriere Fiorentino si parla del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Dopo 93 anni la casa dei viola lascia Firenze e si trasferisce a Bagno a Ripoli. Lì ci saranno la sede, gli uffici del club e il centro sportivo per tutte le squadre viola, compresa quella femminile. Un’accelerazione che è anche un messaggio per Palazzo Vecchio in ottica nuovo stadio, altro tassello indispensabile come ha sottolineato Commisso. Il sindaco Nardella ha risposto laconicamente: “Noi sullo stadio lavoriamo quotidianamente e abbiamo più fretta di tutti. Presto vi faremo sapere”.