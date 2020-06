Cellino: “La Fiorentina farebbe carte false per Tonali, ma alla fine…”

Il futuro di Sandro Tonali è ancora tutto da scrivere e se ne torna a parlare oggi sul Corriere Dello Sport. A trattare l’argomento è direttamente il patron del Brescia Massimo Cellino, intervistato dal quotidiano, che ammette non solo il grande interesse viola, ma anche che il suo destino è ormai deciso o quasi:

Ha traguardi personali importanti e una famiglia che lo segue, in particolare la madre. Nasser lo vorrebbe a Parigi, mi ha scritto anche oggi ma lui in Francia non vuole andare. Inter e Juve le destinazioni che preferisce. De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni, la Fiorentina farebbe carte false, ma il suo destino è abbastanza segnato. Prima del Covid il Barcellona mi aveva offerto 65 milioni più due ragazzi molto interessanti valutati 7,5 a testa ma non hanno gradito la risposta.