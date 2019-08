Ceccherini e Rasmussen in uscita, piace Bonifazi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nel reparto difensivo della squadra gigliata avverranno diversi cambiamenti. Federico Ceccherini, con zero minuti disputati nel corso delle ultime due amichevoli contro Livorno e Galatasaray, sembra destinato a partire. Discorso simile anche per il danese Rasmussen, appena arrivato dall’Empoli per 7 milioni di euro, per lui si pensa ad un prestito per valutarne meglio il rendimento. In entrata piace molto Kevin Bonifazi (LA SCHEDA) del Torino, si lavora sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto ma non sarà facile strapparlo ai granata.