C’è anche la cabala: i viola oggi fanno 500 al Franchi

C'è anche una componente scaramantica in questo Fiorentina-Empoli: sarà la partita numero 500 al Franchi per i viola

Mica male. Ci sarà anche una componente di amarcord in Fiorentina-Empoli oggi in campo alle 12.30. Come scrive Repubblica, infatti, quella contro gli azzurri sarà la gara numero 500 per i viola in Serie A nel loro stadio da quando è intitolato ad Artemio Franchi. Per lo storico dirigente anche di UEFA, FIFA e Figc, non solo a Firenze si stanno svolgendo le celebrazioni per i 100 anni dalla sua nascita. Decisamente un motivo in più per onorarne la memoria al meglio.