Castrovilli piombato nell’anonimato. Ma le sue qualità non sono in discussione

La Fiorentina cerca la miglior versione di Gaetano Castrovilli. Il rilancio in classifica dei viola passa anche dalle prestazioni del suo n° 10 visto che Prandelli ha bisogno di recuperare quel calciatore brillante capace di strappare applausi. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il suo campionato ha vissuto di strappi: Castrovilli ha già superato il proprio record di gol (4 rispetto ai 3 dell’anno scorso) ma dall’ultima vittoria viola contro l’Udinese se ne sono perse le tracce. Per il quotidiano non è una questione tattica, visto che sta giocando nel ruolo che più gli si addice, ma una somma di fattori che lo hanno condizionato nelle giocate e portato nell’anonimato. Sulle sue qualità però non ci sono dubbi: estro, fantasia e carattere non gli mancano, la convocazione in Nazionale dimostra che Castro in quest’ultimo anno e mezzo non è stato un abbaglio collettivo.

