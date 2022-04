Castrovilli, che sfortuna: è lo stesso infortunio che capitò a Jovetic nel 2010

Castrovilli come Jovetic, purtroppo non più per le magie in campo per qualche mese

Redazione VN

L’infortunio occorso sabato a Gaetano Castrovilli, nota il Corriere Fiorentino, somiglia parecchio a quello subito nel 2010 da Stevan Jovetic. L’attaccante montenegrino, nel ritiro di San Piero a Sieve (estate 2010) aveva incantato con i suoi numeri, ma ebbe un tremendo incidente durante un allenamento: anche in quel caso si trattò di lesione al legamento crociato anteriore e al legamento collaterale esterno del ginocchio. Furono necessarie due operazioni, una a pochi giorni dall’infortunio per la suturazione del collaterale e la cura del menisco esterno, l’altra ad ottobre per la ricostruzione del crociato. Tornò in campo solo a fine stagione, a maggio 2011. La speranza è che Castrovilli faccia più in fretta, si legge.