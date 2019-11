Casting Mancini, per Castrovilli concorrenza folta. Quanta abbondanza a centrocampo

Contro la Bosnia ha fatto il suo esordio, ma per Gaetano Castrovilli non sarà semplicissimo ritagliarsi un posto in squadra per i prossimi Europei. Il Corriere dello Sport – Stadio fa il punto dei giocatori nel giro azzurro, ed in particolare a centrocampo c’è grande abbondanza. Sicuri del posto Verratti, Jorginho e Barella, gli altri tre posti se li contendono Sensi, Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Cristante, Tonali e il n° 8 viola. Per il ct non sarà facile scegliere.