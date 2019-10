Casamonti: “Commisso vuole il miglior training center del mondo. Stadio? Mi auguro alla Mercafir”

L’architetto Marco Casamonti, professionista di fama internazionale e molto vicino a Commisso fin dal suo arrivo a Firenze, ha rilasciato una interessante intervista al Corriere dello Sport, per raccontare come la nuova proprietà della Fiorentina abbia a cuore la costruzione delle nuove infrastrutture. Inizialmente ha spiegato quanto la proprietà avesse a cuore la costruzione del nuovo centro sportivo: “Se fosse per lui partirebbe già domani con i lavori, ha due grandi priorità, stadio e centro sportivo.” Proprio parlando del nuovo stadio, ha dato il suo punto di vista: “Commisso non ha bisogno di risorse esterne e ha fretta di fare, credo che alla fine il Comune lo aiuterà. Mi auguro che il nuovo stadio venga fatto alla Mercafir, e che le autorità mettano le ali al progetto.” Tornando poi sul nuovo centro sportivo ha raccontato l’idea condivisa con la Fiorentina per la realizzazione: “Vogliamo fare un impianto moderno, Rocco vuole il miglior training center del mondo. Un impianto dal quale si vede la cupola del duomo e si respira Firenze, immersi nel verde.”