Cambio della guardia a Moena: in arrivo la Primavera di Bigica

È arrivato il giorno del passaggio del testimone a Moena. Per una Fiorentina che se ne va (in America), ce n’è una che arriva. I viola, insieme a tutto lo staff tecnico, lasceranno la Val di Fassa intorno alle 15 . Ma al posto degli uomini di Montella, sempre quest’oggi, arriveranno in montagna altri viola, ovvero i giovani della Primavera, che verranno seguiti e allenati in Val di Fassa da Emiliano Bigica. Un ringiovanimento ulteriore, per dare spazio e visibilità anche ai classe 2002. Lo scrive il Corriere Fiorentino.