Cambiare il calcio da Firenze? Una storia già vista, un’impresa (quasi) impossibile

Firenze, gli arbitri, il Palazzo. Storia di una contrapposizione perenne che non porta mai al lieto fine, anzi. Come scrive il Corriere Fiorentino, quello che sta facendo Rocco Commisso non è altro che l’ennesimo atto di una vicenda infinita che anche i Della Valle hanno provato (invano) a risolvere. Appena arrivati, i fratelli Tod’s provarono a ribaltare tutto, in particolare nell’estate del 2004 quando la questione vertiva già sui diritti televisivi. Dopo un primo apparente consenso, la Fiorentina subì una lunga serie di torti arbitrali che sfociarono nel coinvolgimento in Calciopoli e portarono Diego a farsi da parte. Ora ci prova Rocco Commisso e le sue idee innovative: il tentativo di aprire un ufficio della Lega a New York e la campagna contro il razzismo, ma oltre gli apprezzamenti, niente. Fino ai toni alti degli ultimi due giorni, per tutelare la sua Fiorentina. Servira a qualcosa – si chiede il quotidiano – ? Come accadde con i Della Valle all’epoca, Firenze è compatta al suo fianco. Ma sembra solo una storia già vista…