Caceres: contro la Fiorentina il suo derby

L'ex viola Caceres ha giocato 61 partite con la Fiorentina

Domani c'è Fiorentina-Cagliari e non c'è dubbio che quella del Franchi sia la partita di Martin Caceres. L'ex viola, svincolatosi dal club di Commisso, in estate è approdato nella formazione sarda. Contro il Venezia ha confezionato l'assist per Keità, mentre contro la Sampdoria è stato suo il tiro, seppur deviato nettamente da Thorsby, che si è trasformato nel 2-0.