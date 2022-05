Cabral cerca i gol per l’Europa, la Fiorentina cerca un 9: tutti i nomi in ballo

Il brasiliano ha ampi margini di miglioramento, ma i viola si guardano intorno

La Fiorentina ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti, a partire da Cabral , per prendersi un posto in Europa. Tolta la trasferta di Napoli i viola non segnano due gol dal 13 febbraio a La Spezia, logico che contro la Roma il peso sulle spalle del brasiliano non sarà leggerissimo.

Anche per questo, in ottica futura, pure la società ha già avviato qualche riflessione sull’attacco. L'orientamento è non riscattare Piatek e cercare un nuovo innesto, di esperienza per aggiungere peso al gruppo. Da qui la suggestione Cavani, così come l'attesa per la decisione finale di Belotti: entrambi sono, a oggi, disponibili a costo zero. Con Burdisso sempre attivo il fronte sudamericano, non solo per Agustin Alvarez del Penarol. Lo scrive il Corriere Fiorentino.