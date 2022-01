Branca controcorrente: “Vlahovic alla Juve? Vedo tante criticità”. Su Alvarez…

L'agente commenta il possibile acquisto di Vlahovic da parte della Juventus: "Se ci riesce fa un gran colpo, ma vedo tante criticità"

Branca poi continua parlando di Julian Alvarez e del ruolo del procuratore: "Pensavo che Alvarez andasse alla Fiorentina, se non proprio a Inter o Milan. Mi ricorda il primo Milito. Imparerà a fare la prima punta anche nel calcio europeo. È uno dei migliori attaccanti della sua età, senza dubbio. Agente ruolo discusso? Ingiustamente. Io ho vissuto questa realtà per tanti anni sull’altra sponda e sono convinto che servano solo più controlli per punire chi infrange le regole e il buon gusto. Per il resto, non è proficuo mettere tanti paletti. Anche questo freno ai prestiti: ora che fanno in Belgio? Lì la maggior parte dei club sono delle succursali delle big d’Europa".