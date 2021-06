Borja Valero: “Contento in caso di rinnovo, altrimenti smetterò”

Borja Valero è stato protagonista di una gara di golf

Boja Valero ha vinto una gara di golf, la Fineco Cup, organizzata dal suo amico Nicola Badalassi sul campo di Poggio dei Medici. Su La Nazione troviamo un virgolettato dello spagnolo che ha parlato anche del suo futuro: "Se la Fiorentina vorrà propormi un altro anno di contratto, sarò felice, altrimenti non andrò in altre squadre, sono pronto a smettere. In questo caso, non ho intenzione di fare subito il corso per allenatore. Se smetterò con il calcio, voglio passare un anno a giocare a golf e padel".