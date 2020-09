Bonaventura, un matrimonio già tentato con la Fiorentina

Sul mercato della Fiorentina nelle ultime ore viene spesso accostato il nome di Jack Bonaventura (SCHEDA), centrocampista ex Milan e Atalanta oggi svincolato. Anche La Repubblica descrive il profilo della mezz’ala come rinforzo importante per la linea mediana del campo. Un nome che non andrebbe a sostituire affatto quello dell’altro obiettivo viola di centrocampo Lucas Torreira dell’Arsenal (SCHEDA).

Per Bonaventura, giocatore duttile e di grande sacrificio, la Fiorentina ci provò già nel 2014 sempre con Pradè come Ds viola. Ai tempi l’Atalanta sparò alto e non si ottenne alcun risvolto. Adesso però lo scenario è un altro: Bonaventura ha 31 anni ed è attualmente svincolato. Il suo arrivo farebbe salire sicuramente l’asticella della qualità portando esperienza e praticità in mezzo al campo e rappresentando quella pedina, quel jolly che tanto comodo farebbe a mister Iachini.

