In scena il big match Fiorentina-Napoli. E Gattuso resta col cerino in mano

Nessun rimpianto da parte di azzurri e Viola

Come scrive La Nazione in edicola oggi, la sfida fra Fiorentina e Napoli avrà un sapore speciale per qualcuno in particolare: Gennaro Gattuso. "La rottura con De Laurentiis, la Champions azzurra fallita solo per un punto, l’addio (senza rimpianti) a Napoli e quella corsa, prima decisa e poi bruscamente interrotta, verso Firenze". Certo è che questa gara rappresenta, adesso, ciò che di meglio la Serie A ha da offrire. E "Gattuso, ovunque egli sia, avrà la tv accesa e sarà costretto ad apprezzare il bel gioco i duelli fra Fiorentina e Napoli, le squadre più belle del campionato e che davvero non avranno rimpianti di nome Ringhio".