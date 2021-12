Benevento, probabile formazione: tridente d’attacco con Brignola, Lapadula e Sau

Ecco come il Benevento dovrebbe scendere in campo contro la Fiorentina

E' il giorno di Fiorentina-Benevento, gara di Coppa Italia in programma alle 21 allo stadio Artemio Franchi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la formazione campana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con: Manfredini in porta, Elia, Glik, Pastina e Masciangelo in difesa, Ionita, Viviani e Tello a centrocampo, Brignola, Lapadula e Sau in attacco.