Benassi titolare a Verona, un’occasione da non sprecare

Marco Benassi, dopo due stagioni di buon livello con Stefano Pioli, dall’arrivo di Montella sualla panchina della Fiorentina, è uscito sempre di più dalle rotazioni e dalle gerarchie del centrocampo. Come racconta La Repubblica, la sua qualità di raccordo tra centrocampo e attacco è andata scemando, e anche quei gol che metteva a segno non gli garantivano più il posto da titolare. Contro il Verona, il centrocampista ex Torino, avrà a disposizione una grande opportunità, viste le squalifiche di Castrovilli e Pulgar, che dovrà essere bravo a non sciupare.