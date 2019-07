Benassi rimandato, dubbi su Castrovilli, Venuti e Terracciano: il bilancio della ICC

Vlahovic, Terzic e Ranieri, sono loro tre le sorprese più liete della tournée americana della Fiorentina negli Stati Uniti per il Corriere Fiorentino. Ma sono diversi anche i bocciati, o almeno coloro che durante la ICC potevano dare qualcosa di più a Vincenzo Montella. Tra i rimandati c’è Marco Benassi, provato anche esterno offensivo nel tridente. L’esperimento non ha funzionato bene. Del resto le qualità del centrocampista non sono quelle che l’allenatore predilige visto che l’Aeroplanino preferisce giocatori dotati tecnicamente per far girare velocemente il pallone. Sebastian Cristoforo è stato il regista di questa Fiorentina: un ruolo troppo delicato e difficile per l’ex Siviglia che se ne andrà. Anche se per ora arrivano sondaggi dalla Spagna ma ancora nessuna vera offerta. Anche Valentin Eysseric ha la valigia pronta, ha mostrato ancora una volta buoni colpi individuali ma gli manca la costanza. Allo stesso modo il suo ritmo di gioco non è pari a quello che Montella impone ai suoi. Sospeso il giudizio su Castrovilli, Terracciano e Venuti, in difficoltà in fase difensiva.