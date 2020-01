Benassi, il mondo è cambiato: da alternativa a perno inamovibile

Con Montella era finito nel dimenticatoio. Con Iachini è tornato centrale nel progetto della Fiorentina. La Nazione si concentra su Marco Benassi:

I suoi estimatori sostengono che quando Marco Benassi non gioca la sua assenza si nota. Più banalmente e razionalmente si può sostenere che nessuno è indispensabile, tutti sono utili. Probabilmente lui è più utile di altri. Non solo perché è un interno di corsa e fatica, ma anche di qualità. Dopo il gol al Bologna e le buone prestazioni in coppa e a Napoli Benassi si è ripreso la maglia da titolare e anche la fiducia dell’attuale allenatore. Con Montella la scorsa stagione piano piano era finito in panchina, fino ai margini in questa stagione, tanto che alcune squadre si erano anche interessate a lui. Si dice il Verona avesse spinto più di altre, salvo ricevere un cordiale rifiuto dalla dirigenza. Probabilmente anche dal giocatore nel caso la Fiorentina avesse deciso di assecondare le richieste degli scaligeri. Storie di calcio e di (fanta)mercato che si intrecciano. Ora con Iachini tutto è cambiato. Sembra sia passato un secolo e invece solo pochi mesi. Da possibile alternativa a perno inamovibile, perché ’quando non c’è la sua assenza si nota’.