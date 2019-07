Balotelli il più facile da raggiungere, Pradè lo proporrà nel vertice Usa

Dalla Francia insistono sull’interesse della Fiorentina per Mario Balotelli: per i viola è il nome più facile da raggiungere, considerato che è svincolato. Come scrive La Nazione, il viaggio di Pradè negli Stati Uniti deve essere letto nell’ottica di decidere quanto e se investire sul giocatore assistito da Raiola. Il vertice di mercato a New York aiuterà a chiarire anche questo aspetto che dovrà mettere d’accordo tutti.