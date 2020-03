Badelj accelera, è in ballo il suo futuro a Firenze

Un paio di mesi, forse anche meno per prendersi il presente e il futuro. Milan Badelj deve convincere la dirigenza viola ad esercitare quel diritto di riscatto fissato a 4 milioni con la Lazio la scorsa estate. Come scrive La Nazione, il croato ha superato Pulgar nel ruolo di regista per geometrie e verticalità, ma complice anche l’arrivo in estate di Amrabat dovrà dare una scossa alla sua stagione, finora complicata. Il croato ha bisogno lui stesso di alzare l’asticella, ma la sua condizione fisica è cresciuta. Udine gli riporterà alla mente il ricordo dell’amico Davide Astori, ma anche quello del suo secondo gol italiano, nella stagione 2015/16, quello che dette il via ad un netto 3-0 della Fiorentina.