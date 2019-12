B. Ferrara scrive: “Panchina e mercato: Fiorentina, è il momento dei segnali forti”

Nel suo editoriale su Repubblica, Benedetto Ferrara analizza il momento della Fiorentina:

(…) Esonerare ora Montella non gli (a Commisso ndr) è sembrata la scelta più giusta, per due ragioni. La prima: nel caso, meglio aspettare la sosta, e si può capire. La seconda: chiunque dovesse essere chiamato al posto dell’attuale allenatore dovrebbe restare solo fino a giugno, visto che per la prossima estate questa proprietà ha intenzione di fare una scelta forte. Un nome lussuoso: Emery, forse. O Spalletti. Ma chi viene ora per allenare sei mesi una squadra non certo di grande spessore? E questo è il secondo problema. Il valore della Fiorentina attuale, al netto di infortuni e di tutto ciò che attraversa la strada a qualunque squadra in gioco, è quello che è. Un dato: a Torino la Fiorentina, oltre ad avere in panchina riserve fuori dai giochi come Dabo, Eysseric e Cristoforo, aveva Lirola e Pedro, più o meno 25 milioni spesi all’ultimo mercato. È evidente che le responsabilità non sono tutte di Montella, che sta comunque allenando una squadra messa insieme alla meno peggio (…).