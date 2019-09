B. Ferrara scrive: “La grande sfida di Montella: alla ricerca delle sicurezze perdute”

Vi proponiamo un estratto del pezzo di Benedetto Ferrara per Repubblica. L’edizione integrale all’interno del quotidiano in edicola oggi:

In tanti se lo chiedono: ma Vincenzo Montella, oggi, chi è? Forse anche lui se lo sta domandando, perché ci sono passaggi della vita che impongono nuove certezze.

Quando arrivò a Firenze la prima volta, l’aeroplanino era il nuovo che avanzava con le sue idee di calcio e di coraggio. Un rampante in ascesa, un tecnico bravo a imporre un possesso palla capace di affascinare perfino il Barcellona, che su quella scuola e sui suoi campioni aveva costruito il suo marchio di grandezza.

Vincenzino aveva studiato l’arte della leadership sui libri di scuola, aveva l’istinto del bomber e la voglia di diventare grande. Firenze le cose belle non le dimentica, ma il calcio non ama troppo i cavalli di ritorno, perché se torni vuol dire che sei andato via. E questo crea sempre un velo di diffidenza.