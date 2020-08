B. Ferrara scrive: “La Fiorentina ripartirà da Ribery. Adesso serve tornare a divertirsi”

Un estratto dell’articolo di Benedetto Ferrara per Repubblica, il formato integrale all’interno del quotidiano in edicola:

Della Valle ha diluito in suoi messaggi tra alti e bassi lungo 17 anni di Fiorentina. La regola del fast fast fast è un po’ diversa. Il fatto che senza il nuovo stadio non si può competere con le grandi Commisso lo ha dichiarato subito. E senza dubbio lui ha ragione. Il calcio di oggi è questo. Niente di nuovo, però. Quindi? Quindi per ora si va avanti piano, e non c’è alcuna nostalgia, ci mancherebbe. Qui nessuno sano di mente pensava che davvero la Fiorentina sarebbe diventata una grande a stretto giro.

Ma noi siamo Firenze e quindi dividerci, anche con questo caldo, ci piace «un monte». Quelli che Commisso mollerà tutto perché non gli fanno fare lo stadio, quelli che andiamo a Campi, quelli che addio sogni, quelli che si stava meglio quando si stava peggio.