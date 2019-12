Attacco viola, allarme rosso. Il problema della Fiorentina è davanti

Sette gol su diciannove totali, suddivisi tra i due di Chiesa, Vlahovic e Ribery e quello di Boateng nella prima gara dell’anno, mentre Pedro è fermo a zero. E’ proprio l’attacco il reparto della Fiorentina che non va e che sta condannando i viola a un campionato mesto. La Nazione trova nella sterilità offensiva il motivo principale del crollo in campionato. Peggio del reparto offensivo della Fiorentina ha fatto il Milan (Piatek 4, Suso 2, Leao 1, Rebic 0), Verona e Spal, ma quel che preoccupa sono le squadre che hanno fatto meglio: Lecce, Udinese, Sampdoria, tutte dietro in graduatoria ma più prolifiche con i propri avanti. Ecco perché la società è alla ricerca di un attaccante, perché non basta sperare nell’esplosione di Pedro.