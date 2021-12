Arriva il Benevento: vincere per alimentare la striscia positiva di risultati

La Fiorentina si rituffa nella Coppa Italia: chi vince, affronta il Napoli

Alle 21 è in programma Fiorentina-Benevento , gara di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport presenta così la sfida del Franchi. L'articolo integrale nel quotidiano in edicola:

"Vincere per alimentare la striscia positiva di risultati, per scalate il tabellone della Coppa Italia sognando la conquista di un trofeo e la conseguente qualificazione all'Europa e, soprattutto, per cancellare il ricordo dell'ultimo incrocio interno contro il Benevento al Franchi quando la rete di Improta scaraventò all'inferno una Fiorentina già impaurita. A rovesciare tutto, mondo e prospettiva, ci ha pensato Vincenzo Italiano, l'allenatore diventato in poco più di 150 giorni il garante del Rinascimento viola. La sua missione ora è quella di provare almeno ad eguagliare quanto fatto con lo Spezia nell'ultima edizione della manifestazione quando si è spinto fino ai quarti di finale, magari aggiungendo persino qualcosa in più. Agli ottavi l'avversario designato sarà il Napoli: vincere stasera garantirebbe la possibilità per prendersi una rivincita contro la squadra di Spalletti dopo la rimonta subita i primi di ottobre".