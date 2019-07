Aquilani e Dainelli: la storia viola che torna per costruire il futuro

Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola si sofferma su due nuovi (ma vecchi) protagonisti della Fiorentina targata Commisso: Alberto Aquilani e Dario Dainelli. Entrambi contattati da Pradè, hanno subito accettato l’incarico sono pronti a cominciare la loro nuova avventura in viola dopo aver rappresentato da calciatori l’ultimo periodo roseo della formazione gigliata. L’ex difensore dal 2004 al 2010 ha vestito anche i gradi di capitano, mentre l’ex centrocampista non è più riuscito a ritrovare i livelli di Firenze una volta lasciata la squadra. Il primo è già partito con Montella alla volta dell’America dopo essersi a più riprese confrontato con Joe Barone come supervisore dell’area tecnica, mentre il secondo avrà il delicato compito di gestire e guidare l’Under 18, quell’età che fa da collante fra i giovanissimi e la Primavera, proprio quell’età in cui si costruisce il futuro. Un bel ritorno al passato con due degli ex più rimasti nelle menti dei tifosi: proprio quei ritorni in società che già si chiedevano a gran voce ai Della Valle.