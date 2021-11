Antognoni: “Vlahovic perdita significativa. Juve-Fiorentina come un derby”

L'Unico Dieci torna a parlare a poche ore da Juventus-Fiorentina

Tuttosport ha intervistato l'ex viola Giancarlo Antognoni in vista di Juventus-Fiorentina di oggi alle 18 e su Dusan Vlahovic.

"Sarà sempre tra le più importanti della stagione: è un derby a tutti gli effetti, seppur lontano. Già quando giocavo io, vincere contro la Juventus significava poter stare tranquilli per un po’. Come se battere i bianconeri avesse il potere di far scordare le sconfitte", dice l'Unico Dieci.