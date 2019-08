Antognoni: “Portandoci a Wall Street, Commisso mi ha fatto capire il suo spessore”

Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, nella quale ha parlato del nuovo corso viola:

Commisso punta ad internazionalizzare il club, ma si emoziona. A Coverciano l’ho visto felice come un bimbo. Vuole portare in alto la Fiorentina e farla restare nelle posizioni di vertice. Per il rapporto che ha con la gente, Rocco può ricordare Cecchi Gori. Portandoci a Wall Steet mi ha fatto capire il suo spessore