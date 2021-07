Antognoni, la nazionale e Firenze: “E’ tornato affetto vero, merito di Mancini”

Un rapporto difficile che domenica sera sembra essersi ricomposto. Antognoni parla della vittoria azzurra all'Europeo e della reazione di Firenze

Non si parla di Fiorentina, ma di nazionale. Quella che nel 1982 lo incoronò campione del mondo e che adesso potrebbe chissà riabbracciarlo. Giancarlo Antognoni descrive a La Nazione le emozioni sue e di Firenze alla vittoria azzurra all'Europeo: "Pace fatta tra la Nazionale e i fiorentini? Credo che con questo Europeo sia tornato il vero affetto nei confronti dell’Italia. Un affetto che in passato era un po’ sparito, e che adesso è tornato ad accendersi in modo concreto". Merito dei risultati, del gruppo e del gioco - dice l'Unico 10 - che Mancini ha saputo plasmare e di... Coverciano: "Il fatto che la casa azzurra sia qui di sicuro è alla base di quel ritorno di affetto".

La Nazionale - ricorda Antognoni - giocherà al Franchi la prima partita post Euro2020, per quella che sarà una grande festa di fine estate dopo i cortei di domenica notte: "Nonostante le crisi del passato il pubblico si è sempre comportato bene [...] ma veniamo da un anno e mezzo molto difficile per la pandemia e la vittoria dell’Europeo è servita anche a riportare un po' di serenità fra la gente". Sul giocatore simbolo, la bandiera viola non ha dubbi: Jorginho. Prezioso per il gioco, col Chelsea si è consacrato: "La vittoria della Champions poco prima dell'Europeo ci ha consegnato il giocatore più forte in assoluto che avremmo potuto vedere".