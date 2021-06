Antognoni: ipotesi Italia in caso d’addio

Il contratto di Antognoni scadrà il 30 giugno

Potrebbe terminare nei prossimi giorni il matrimonio tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni, il cui contratto col club viola scadrà il 30 giugno. Ogni giorno che passa si allontana la possibilità che l’Unico 10 resti in società. La proposta fatta dalla dirigenza, un ruolo nel settore giovanile e nello scouting con stipendio fortemente ridotto, è sul piatto ma la risposta di Antognoni non è arrivata perché in cuor suo spera di avere un altro tipo di responsabilità. Come scrive Repubblica Firenze, la nazionale italiana potrebbe essere il futuro di Antognoni. Ancora in dubbio il ruolo ma il posto in Federazione non mancherebbe per un campione del mondo come lui.