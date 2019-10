Antognoni/2: “Gasperini non deve parlare dei nostri tesserati. E lancia un messaggio a Chiesa…”

Di seguito un altro estratto dell’intervista di Giancarlo Antognoni a Tuttosport.

La leggenda viola parla anche di Gian Piero Gasperini, ricordando le infelici accuse rivolte a Chiesa: “Gasperini è un ottimo allenatore però gli addetti ai lavori mai devono parlare dei giocatori avversari. Nessuno di noi ha mai accusato giocatori dell’Atalanta”. Interpellato sui problemi del calcio italiano, lancia inoltre una proposta ricordando l’iniquità della ripartizione dei diritti televisivi: “Farei come in Inghilterra, una parte fissa e l’altra legata alla meritocrazia”.

Parlando dei giovani italiani con un futuro roseo cita Tonali, che sta dimostrando il suo valore in campo, Zaniolo e Castrovilli. Il centrocampista gigliato, secondo Antognoni, stupisce per la tranquillità e l’efficienza con cui gioca. Sul caso Chiesa: “A Federico dico di continuare come ha fatto finora, dimostrando il vero valore in campo.È questo che conta. Le situazioni, poi, alla fine si risolvono”.