Anche Thereau è un caso: non accetta la rescissione

La Nazione scrive di Cyril Thereau che oggi tornerà con la squadra dopo non aver partecipato al toro negli Stati Uniti. Il suo futuro resta in bilico. E’ probabile che la Fiorentina gli proponga una nuova formula per arrivare alla rescissione, ma, a quanto pare, il francese punta solo a rimanere in viola fino alla scadenza del contratto, il prossimo giugno.