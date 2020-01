Amarcord: quattro anni fa, quando si parlava di scudetto

L’amarcord del Corriere Fiorentino:

Doppietta di Ilicic e gol di Blaszczykowski, inutile segnatura di Gilardino per i rosanero: Palermo sconfitto e umore alle stelle per la Fiorentina di Paulo Sousa, che sentiva odore di grandi imprese, ma che non aveva fatto i conti col mercato: mancava un difensore, arrivò Benalouane, nome ben saldo nella mente dei tifosi viola per tutto tranne che per quello che fece in campo: nulla. Nessuno, in quel 6 gennaio, pensava che sarebbe andata a finire come poi è andata.