Altro colpo in attacco: Montella indica Berardi, appuntamento per De Paul, Suso…

Su La Nazione si fa il punto sulle mosse viola in attacco. Il contatto con Suso c’è stato, ma, dopo le prime perplessità del giocatore, oggi lo scenario sembra mutato, anche se tutto dipenderà dalle richieste del Milan, non inferiori ai 30 milioni. Cifra che la Fiorentina sarebbe più propensa ad investire su De Paul: appuntamento di massima con l’Udinese per la fine del mese. Attenzione sempre a Berardi: profilo che Montella ha indicato al club e, dati gli ottimi rapporti con il Sassuolo, l’operazione può prendere corpo da un momento all’altro. Da non sottovalutare l’interesse dei neroverdi per Simeone.