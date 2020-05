Allenamento al Franchi un altro passo verso la normalità. E Iachini fa il martello

Un altro piccolo passo verso la normalità. Per la prima volta da quando sono ripresi gli allenamenti, la Fiorentina ha svolto una seduta all’interno dello stadio Franchi. La decisione – scrive il Corriere Fiorentino – è stata presa dal club per permettere ai giocatori, tre mesi dopo l’ultima volta, di riprendere confidenza con un campo a misure regolamentari e con l’ambiente in cui dovranno giocare il 23 o il 24 giugno contro il Brescia.

Nella mattinata di ieri il gruppo si è trasferito dal Centro Sportivo allo stadio, dove Beppe Iachini ha diretto un allenamento lungo e intenso. Calci piazzati, esercitazioni sul possesso palla e partitella finale con gol per Vlahovic. Tutto nella norma, se non fosse che solo fino a pochi giorni fa il protocollo permetteva di effettuare corse e poco altro. Sul campo si è rivisto Ribery, mentre dovrà attendere Caceres. A fine seduta, tutti i giocatori hanno pranzato con una schiacciata dell’Antico Vinaio, prima di concedersi 24 di pausa: l’appuntamento al campo è fissato per lunedì pomeriggio.