Al via oggi la stagione della Fiorentina. Tanti giocatori da sfoltire

Oltre quaranta calciatori in lista per la società gigliata

Inizierà ufficialmente oggi la stagione 2021/2022 della Fiorentina. I calciatori si presenteranno oggi al Centro Sportivo "Davide Astori" per il primissimo giro di tamponi. Il roster della Fiorentina è particolarmente nutrito. I gigliati hanno sotto contratto oltre 40 calciatori, almeno 10 dei quali non funzionali al progetto tecnico [CLICCA PER LEGGERE I NOMI DEI GIOCATORI ACQUISITI E CEDUTI]. La procedura dei tamponi sarà però anche la prima occasione per il primo ingresso di Vincenzo Italiano ed il suo staff all'interno del Centro Sportivo Viola. La Fiorentina inizierà poi da domani un mini-ritiro fino al prossimo sabato, quando ci sarà la partenza per Moena. Lo scrive La Nazione in edicola questa mattina [CLICCA PER LEGGERE LE AMICHEVOLI IN PROGRAMMA].