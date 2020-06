Al via i lavori per il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli

Se per lo stadio è tutto in stallo, i lavori per il nuovo centro sportivo della Fiorentina che sorgerà nei terreni di Bagno a Ripoli inizieranno nei prossimi giorni. Nello specifico, come ci informa sulle proprie pagine questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, inizieranno i lavori di ristrutturazione della Cascina Favard, laddove sorgerà l’edificio che ospiterà i nuovi uffici della società viola. Un cantiere composto da circa ottanta uomini per iniziare i lavori a quella che sarà la nuova casa della Fiorentina.