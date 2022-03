Al Franchi c’è ancora posto: tutte le info per il match con il Bologna

Il punto sulle disponibilità sugli spalti

Qual è la situazione posti al Franchi alla vigilia del match col Bologna? Risponde La Nazione. "Sono rimasti pochissimi posti nel parterre di tribuna centrale, in pratica dietro alle panchine, e pure il settore ospiti è stato preso d’assalto. C’è disponibilità in tutti i settori dello stadio, compresa la Curva Fiesole. Sarà possibile acquistare il tagliando fino a poco prima del fischio d’inizio, sfruttando anche l’apertura domenicale della biglietteria di Via dei Sette Santi a cui rivolgersi in alternativa all’acquisto online".