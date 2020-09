Addio regola “ammazza gol”: mai più come Ibrahimovic al Franchi

Sono previste novità regolamentari nella Serie A 2020-21. In particolare la norma secondo cui qualsiasi tocco di mano che precedesse un gol o che portasse a un gol avrebbe annullato la rete. D’ora in poi il tocco invaliderà il gol solo se avviene nell’immediatezza. Per capirci: un gol come quello di Ibra a Firenze contro la Fiorentina, annullato per un tocco proibito ravvisato dal Var e che precedeva il doppio dribbling che avrebbe portato lo svedese in porta, oggi sarebbe valido.

“Sì – conferma il designatore Nicola Rizzoli a La Gazzetta dello Sport – non ne vedremo più di reti annullate così. Conta l’immediatezza: un esempio? Veretout in Roma-Samp verrebbe ancora annullato, non c’è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro, quello di Ibra no”.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina