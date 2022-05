Adani analizza Milan-Fiorentina: “Viola in un periodo complicato. Per Pioli…”

L'analisi dell'ex Viola

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport , incentrata sulla lotta scudetto tra le due milanesi, Lele Adani ha analizzato brevemente anche la sfida di oggi pomeriggio a San Siro tra Milan e Fiorentina:

"La parola chiave per Pioli sarà attenzione. I viola sono in un periodo complicato: fanno sempre la partita, ma hanno problemi negli ultimi 30 metri e concedono sempre qualcosa. Credo che al Milan basterà conservare la solidità difensiva mostrata negli ultimi due mesi grazie alla grande attenzione, appunto, per poi colpire almeno una volta davanti".