Abbonamenti, previsioni ottimistiche. Si punta a quota 28mila tessere

Continua la corsa nelle vendite degli abbonamenti della Fiorentina per la prossima stagione. Il tutto, per altro, senza che al momento sia stato ufficializzato un solo nuovo acquisto. Anche se i tifosi viola sono in attesa di qualche arrivo importante siamo già ben oltre i tredicimila abbonamenti sottoscritti, con una percentuale non indifferente di nuove sottoscrizioni, con molti giovani e giovanissimi. Le previsioni sono ottimistiche: si pensa che dai 24-25mila emersi come possibili qualche tempo fa, si possa arrivare fino a 28mila abbonati, un numero importante se si ricorda che lo scorso anno, circa 21mila, la Fiorentina ha concluso la stagione al sedicesimo posto, con molte polemiche e soddisfazioni ridotte al minimo.