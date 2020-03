E ora? C’è l’ipotesi della Serie A a 22 squadre la prossima stagione

Domani il Consiglio straordinario della Federcalcio deciderà sul destino della Serie A. Repubblica ipotizza vari scenari. In caso di stop l’ipotesi è di congelare la classifica: nessuno scenderebbe in B. Ma chi ha diritto a salire dalla B non potrebbe essere penalizzato. La soluzione? Serie A a 22 squadre nel 2020-21. Lo scudetto, invece, potrebbe non essere assegnato.